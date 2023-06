190 anni di banda

Un weekend totalmente dedicato ai festeggiamenti del compleanno del corpo musicale San Giorgio, la banda di Casorezzo, che ha spento 190 candeline.

Un weekend totalmente dedicato ai festeggiamenti del compleanno del corpo musicale San Giorgio, la banda di Casorezzo, che ha spento 190 candeline. Celebrazioni iniziate venerdì e terminate domencia con l’inaugurazione di una nuova sede per la banda proprio nell’edificio alle spalle del municipio di Casorezzo. Il presidente del Gruppo musicale San Giorgio, Diego Meneghin, ha ripercorso la storia di una banda che negli anni ha avuto l’occasione di suonare in mezza Europa, fra Repubblica Ceca e Austria, oltre che ad aver fatto tappa in molte città italiane, ma sempre con un occhio di riguardo per la piccola Casorezzo, dove svolge i servizi canonici di un corpo musicale e cioè l’intrattenimento durante le occasioni di festa e gli eventi istituzionali.

“Il Corpo Musicale San Giorgio nato nel 1833 e ricostituito nel 1925, è risorto alla fine dell'anno 1945, sempre con intendimenti religiosi e patriottici ed in forma autonoma ed apolitica. Esso si propone di studiare musica che sia elevazione artistica e spirituale per il popolo; organizzare concerti pubblici nelle ricorrenze più significative nonché accompagnamenti religiosi, patriottici e funebri, in paese come fuori”. L'attuale ‘Corpo Musicale San Giorgio’ fondato nell'anno 1833 come banda privata dalla famiglia Gajo, è ora considerata per tradizione "a banda dul Paés”.

“I nostri festeggiamenti sono finiti domenica 11 giugno – spiega Meneghin – e ora dopo essere stati fermi per due anni, come si sa, per il Covid, abbiamo inaugurato questa nuova sede che gentilmente il Comune ci ha affidato. Proseguiremo i festeggiamenti del 190esimo domenica 17 settembre con un raduno di bande. Verranno ospitati da noi a Casorezzo i nostri colleghi di Cisliano, Arluno e Buscate. Noi faremo un mini raduno sempre qui in anfiteatro dopo una piccola sfilata del paese: faremo questo tipo di musica prettamente da banda. Infine chiuderemo il centonovantesimo con un concerto invernale e lì finiranno le celebrazioni del nostro importante anniversario”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!