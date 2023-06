Corpo Musicale: 190 anni

Nel 1833 vide la luce come banda privata della famiglia Gajo. Poi, dal 1925, divenne corpo bandistico del paese "Sempre - si legge nello Statuto comunale degli anni sessanta - con intendimenti patriottici e in forma autonoma e apolitica". E con l'intento di proporre "Musica a elevazione artistica e spirituale".

Nel 1833 vide la luce come banda privata della famiglia Gajo. Poi, dal 1925, divenne corpo bandistico del paese "Sempre - si legge nello Statuto comunale degli anni sessanta - con intendimenti patriottici e in forma autonoma e apolitica". E con l'intento di proporre "Musica a elevazione artistica e spirituale". In 190 anni di intensa attività, la missione a dodici note del Corpo bandistico di San Giorgio di Casorezzo non è mai venuta meno. E si è anche regalata momenti da ricordare in modo particolarmente intenso come la partecipazione a Roma nel 2000 al Giubileo delle persone e dello spettacolo, nel 2004 a una rassegna bandistica internazionale e l'anno successivo a Loreto. Esperienze che si sono fatte storia. E che rivivranno nello spirito tra venerdì 9 e domenica 11 giugno con una megafesta sonora per celebrare il prestigioso anniversario. Gli appuntamenti sono due e si svolgeranno tutti in piazza Primo Maggio con inizio alle 21. Venerdì 9 vivrà delle sonorità avvincenti di swing e jazz con l'orchestra "All you can swing orchestra" cui farà seguito un tributo ai Blues Brothers con la "Ortica R& B Band". Sabato 10 il Corpo Musicale proporrà il concerto "Playlist" insieme con l'accademia Danza e Danza di Pregnana Milanese. Domenica 11 alle 11.30 il Corpo inaugurerà una sede nuova di zecca in piazza Alcide De Gasperi. L'ensemble casorezzese darà poi appuntamento ai cittadini domenica 17 settembre alle 17 per una sfilata bandistica per le vie del paese.

