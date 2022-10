Un'immersione nel verde e una nella musica. La Parrocchia di San Giorgio di Casorezzo spalanca le braccia ai suoi concittadini proponendo per domenica 9 ottobre un duplice appuntamento.

Un'immersione nel verde e una nella musica. La Parrocchia di San Giorgio di Casorezzo spalanca le braccia ai suoi concittadini proponendo per domenica 9 ottobre un duplice appuntamento. Il primo è in programma alle 15 e si intitola 'Sguardi sul verde' e verterà su una serie di curiosità sulle piante del luogo. La seconda è, invece, in programma dalle 16 ed è una meditazione musicale nell'ambito della Festa della Madonna del Rosario. Ad animarla saranno le note del flauto di Carlo Bianchi e della chitarra di Angelica Bianchi. Due iniziative pensate, spiega la Parrocchia, come "Riflessioni tra terra e cielo destinate a curare l'anima".

