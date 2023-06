'Busto Arsizio Formula Driver'

Domenica 11 giugno le vie della zona industriale di Sacconago si trasformeranno in un circuito automobilistico per il trofeo Italia Unicef Msp di formula driver, un evento organizzato da Racing Offroad, con la collaborazione di Junior Jolly Historic.

Domenica 11 giugno le vie della zona industriale di Sacconago si trasformeranno in un circuito automobilistico per il trofeo Italia Unicef Msp di formula driver, un evento organizzato da Racing Offroad, con la collaborazione di Junior Jolly Historic.

Come ha fatto notare l’assessore allo Sport Maurizio Artusa in occasione della presentazione, a cui hanno partecipato anche il sindaco Emanuele Antonelli e il consigliere comunale Orazio Tallarida, “Nell’anno in cui Busto è Città Europea dello Sport non poteva mancare l’automobilismo, con i suoi aspetti sportivi da valorizzare e far conoscere. Un evento di cui sono orgoglioso, che creerà anche un indotto turistico per la città e per cui ringrazio la storica società bustocca Junior Jolly”.

E’ la prima volta (se si esclude una gara simile dei primi anni ‘90) che la città ospita un’iniziativa di questo tipo, nell’ambito di un campionato costituito da 7 gare (Busto è la quarta tappa).

Si tratta di una gara a tempo su tre manche, in cui i piloti dovranno mantenere una velocità media inferiore agli 80 km/h. Il paddock sarà allestito in via Stefano Ferrario 6, il via alle gare alle 9.30, le finali alle 14. Non mancherà un’esposizione di auto storiche e americane per tutti gli appassionati delle quattro ruote.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!