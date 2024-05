'Kustom Road' a Malpensafiere

Dopo una lunga attesa, dal 3 al 5 maggio Kustom road, giunto alla tredicesima edizione, fa il suo ritorno a Busto, a Malpensafiere.

Un evento, organizzato dal Moto Club 33 Sempione con il patrocinio dell'Amministrazione comunale, da non perdere per gli amanti dei motori, della musica e del divertimento, che vedrà arrivare sul territorio migliaia di appassionati.

In calendario spettacoli, concerti (tra cui quelli dei Modena City Ramblers il 3 maggio e della tribute band dei Modà "Deeva" il 4 maggio), dj set, esibizioni e due contest dedicati a moto e auto customizzate. Non mancheranno il Country Road Festival, l’appuntamento con la musica e il ballo country, e un'appassionante sfida a braccio di ferro. Poi area food, spazi gioco per i bambini e tanto altro ancora.

Il tutto avrà un fine benefico: parte del ricavato andrà a supporto del progetto Astro-Nets, Astronauts for Neurosurgery Training Scheme, nuovo obbiettivo di Fondazione Heal, realizzato in collaborazione con l’Istituto Neurologico “Carlo Besta” di Milano e la PMI Deep Blue. Un’iniziativa che permette ai neurochirurghi di utilizzare tecnologie all’avanguardia per simulare le operazioni fino a trovare la soluzione migliore per il paziente.

Sarà, inoltre, sostenuto il progetto "Taxi Solidale", un’autovettura a disposizione gratuita delle famiglie che necessitano di spostarsi per le cure oncologiche pediatriche.

Tutte le info sul programma e sui biglietti https://www.ss33sempione.com/.

