Si prepara il 'CamminarMangiando'

L'appuntamento tra i quattro ‘cantùn’ di Castelletto è per domenica 11 giugno: tra gli angoli più suggestivi del paese, in riva al Naviglio, tra ottimi piatti e momenti di festa.

Oltre all’inizio dell’estate, il mese di giugno è anche l’inizio di una lunghissima stagione di eventi che si terranno sul nostro territorio. E anche quest’anno, come è ormai tradizione da quasi vent’anni, l’11 giugno si terrà ‘CamminarMangiando’, la celebre camminata gastronomica per i quattro ‘cantùn’ di Castelletto. Il programma prevede, a partire dalle 17:30, il consueto itinerario tra i quattro stand di ristorazione: presso via Catenazzone (‘Scansciö’) gli antipasti, al Ponte i primi, i secondi presso l’Oratorio ed infine i dolci alla Scala di Giacobbe, dove si concluderà la serata con canti e balli. L’intero ricavato (che negli anni passati ha talvolta raggiunto addirittura le cinque cifre) viene devoluto alla Parrocchia di Castelletto. CamminarMangiando è ormai a tutti gli effetti una tradizione per la comunità castellettese, che ogni anno si prodiga per continuare l’evento, la cui formula vincente è ormai cristallizzata. Sotto la sapiente direzione di don Carlo Venturin prima e la altrettanto carismatica guida di Gianni Cameroni poi, CamminarMangiando è giunto alla sua diciannovesuma edizione: un modo sempre nuovo per scoprire e vivere Castelletto da un punto di vista diverso dal solito.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!