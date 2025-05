Una festa che sa di casa

Domenica 8 giugno, a partire dalle ore 17.30, Castelletto di Cuggiono ospiterà la 21ª edizione di Camminarmangiando: un percorso tra i luoghi più tradizionali, tra sapori e sorrisi.

Quattro cantoni, quattro portate, un intero paese in festa. Domenica 8 giugno, a partire dalle ore 17.30, Castelletto di Cuggiono ospiterà la 21ª edizione di Camminarmangiando, la storica passeggiata gastronomica che da oltre vent’anni apre ufficialmente l’estate sul territorio.

Il percorso, semplice ma ricco di sapori e sorrisi, è quello ormai caro ai tanti partecipanti che ogni anno giungono anche dai paesi limitrofi: si comincia con gli antipasti al Catenazzone, tra salumi, formaggi e stuzzichini, per poi dirigersi verso il suggestivo Ponte sul Naviglio, dove ci si potrà rifocillare con i primi piatti. Si salirà poi al Salone Parrocchiale per i secondi, come da tradizione a base di grigliate e specialità locali, prima di concludere la serata nella splendida cornice della Scala di Giacobbe, tra dolci casalinghi, musica e convivialità.

Il motto resta quello che ben riassume lo spirito dell’evento: "Caminà e mangià par i quatar cantun da Castelet sa và", un invito a scoprire o riscoprire il borgo attraverso i suoi sapori e le sue persone.

Nata nei primi anni Duemila come iniziativa parrocchiale per raccogliere fondi, Camminarmangiando è cresciuta nel tempo grazie al contributo di decine di volontari, mantenendo sempre vivo quel senso di comunità che la rende unica. Tra tavoli apparecchiati, pietanze genuine e il profumo dell’estate in arrivo, si ritrovano famiglie, amici e generazioni che condividono un’identità.

In caso di maltempo, la manifestazione sarà rinviata alla domenica successiva, ma la certezza è che, con o senza sole, anche questa edizione sarà un successo.

