Con gli Scout da Mattarella

Roma, Quirinale e quell’incontro che rimarrà per sempre stampato nei loro cuori e nelle loro teste. Da Castano, ma più in generale dal territorio intero, nella capitale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L’emozione, allora, che, invevitabilmente, si mischiava con la gioia e anche con un po’ di agitazione, perché non capita tutti i giorni e non è da tutti avere il privilegio e l’onore di trovarsi di fronte al Capo dello Stato. Eccoli là, insomma, Domenico Marando, assieme ad un altro adulto e sette bambini dell’Associazione Italiana Castorini (i più piccoli degli Scout), proprio nel bellissimo e particolare appuntamento. “L’iniziativa è stata organizzata per una campagna di sensibilizzazione su questa fascia d’età - racconta il castanese - E’ stata un’esperienza unica, qualcosa che ci porteremo dentro per la vita. Essere al Quirinale, poter ascoltare le parole del nostro Presidente della Repubblica e sentire la sua vicinanza e il suo affetto è qualcosa che ci riempie di orgoglio e ci dà una forza enorme per il presente e il futuro”. Una marcia in più, alla fine, volendo usare quel famoso modo di dire. “Le attività che portiamo avanti come Scout, infatti, sono molteplici - prosegue - Siamo una realtà educativa che si occupa di giovani che vanno dai 5 ai 21 anni, cercando di insegnare a ciascuno di loro ad essere un cittadino responsabile e che si impegna sul proprio territorio. E tutto ciò, lo facciamo promuovendo una serie di momenti di collaborazione, condivisione e coinvolgimento, dove chiunque ha l’occasione di sentirsi ed essere parte attiva di una proposta o di un progetto. Una prima cosa che spieghiamo è trovare il buono in qualsiasi situazione, per contribuire a migliorare così il mondo che ci circonda”.

