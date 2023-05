La giunta Colombo bis

Tra vecchie conoscenze e volti nuovi. La giunta comunale di Bareggio che supporterà il sindaco Linda Colombo fresco di elezione per il secondo mandato ha una fisionomia definita.

Tra vecchie conoscenze e volti nuovi. La giunta comunale di Bareggio che supporterà il sindaco Linda Colombo fresco di elezione per il secondo mandato ha una fisionomia definita. Roberto Lonati assumerà la carica di vicesindaco con deleghe ad ambiente, comunità energetiche, sicurezza, protezione civile e sport. Franco Capuano si occuperà invece di tutto quanto concerne scuola, servizi di pubblica utilità, viabilità e trasporti. A Raffaella Gambadoro sono state affidate le deleghe per quanto attiene a lavori pubblici, decoro urbano, nuove infrastrutture, welfare, salute , politiche per la famiglia e giovani. Lorenzo Paietta gestirà i comparti attività produttive e commercio, grandi eventi e marketing territoriale. A Nico Beltramello è invece stata affidata la materia di finanza pubblica, semplificazione e partecipate. Il sindaco ha invece trattenuto per sé le deleghe a comunicazione, associazionismo, territorio, politiche agricole, PNRR, smart city, affari generali, politiche europee e gemellaggi, lavoro e formazione. "Ringrazio tutti gli assessori per la disponibilità mostrata – ha dichiarato Colombo in una nota – al termine di un percorso di confronto con le forze politiche che compongono la maggioranza siamo riusciti a formare una giunta di persone competenti, tutte con importanti esperienze politiche e professionali che ci consentiranno di raggiungere tutti gli obiettivi che ci siamo prefissati in tutti i settori".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!