Insieme per la Repubblica

Da diversi anni, ormai, la festeggiano assieme. Una volta in un Comune, una volta nell'altro. E in questo 2023, allora, toccherà a Turbigo. La Festa della Repubblica.

Da diversi anni, ormai, la festeggiano assieme. Una volta in un Comune, una volta nell'altro. E in questo 2023, allora, toccherà a Turbigo. 2 Giugno, Festa della Repubblica: l'appuntamento (con Castano) è alle 20 con il ritrovo delle associazioni sull'Allea Comunale e dei mezzi in piazza San Francesco; quindi, ecco lo schieramento dei Corpi d'Arma, delle realtà associative, delle bande, dei rioni e delle scolaresche. Poi, alle 20.30, saluto dei gruppi da parte delle autorità, alzabandiera in piazza Bonomi e sfilata commemorativa. Mentre alle 21 ci sarà la deposizione della corona d'alloro davanti al tricolore di piazza Bonomi, in memoria dei caduti di tutte le guerre e delle vittime del terrorismo, oltre all'omaggio alla memoria del comandante della Polizia locale turbighese, Fabrizio Rudoni. Infine, alle 21.30, discorsi in piazza Madonna della Luna, esibizione delle bande 'La Cittadina' di Turbigo e 'Santa Cecilia' di Castano e della fanfara 'E. Toti' di Nichelino e consegna della Costituzione italiana ai diciottenni. Durante la serata, spazio anche alla mostra fotografica realizzata dall'Associazione Risorgimentale Turbigo 3 Giugno 1859 (al Nuovo Iris). In caso di maltempo, la manifestazione si terrà presso l'auditorium della scuola Media di via Trieste.

