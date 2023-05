Cuggiono: una serata con il tecnologo

Il comune di Cuggiono promuove una serata informativa dedicata ad approfondire tematiche, curiosità e quesiti legati all'alimentazione del bambino.

Il comune di Cuggiono promuove una serata informativa dedicata ad approfondire tematiche, curiosità e quesiti legati all'alimentazione del bambino. L'incontro 'L'alimentazione ed il menù al nido' sarà guidato dalla dottoressa Donatella Preatoni e si svolgerà presso l'asilo nido comunale 'Giovanni Paolo II' il 30 maggio alle ore 17.30. Per informazioni 0297240399 o asilonido [at] comune [dot] cuggiono [dot] mi [dot] it

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!