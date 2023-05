Dairago... in gioco!

Coinvolgente. Per grandi e piccoli. La dimensione del gioco è stata a protagonista della domenica sotto il cielo di Dairago. Teatro della festa collettiva è stata piazza Francesco della Croce. La sindaca: "Grazie a tutte le associazioni coinvolte".

Coinvolgente. Per grandi e piccoli. La dimensione del gioco è stata a protagonista della domenica sotto il cielo di Dairago. Teatro della festa collettiva è stata piazza Francesco della Croce. Una serie di associazioni del paese si è messa insieme per organizzare iniziative che miravano a fare ritrovare alla comunità la voglia di stare insieme e di divertirsi collettivamente. “È stato un pomeriggio festoso in cui tutti siamo stati liberi di giocare” ha commentato soddisfatto il sindaco Paola Rolfi. “I rumori dei giochi sonori e di quelli del Palio, i colori dei disegni, il piccolo pompiere e la scienza magica. Liberi di giocare, perché giocare è un diritto e giocare è crescere insieme". Molte le realtà associative che si sono date da fare per la buona riuscita dell'iniziativa. Rolfi ci ha tenuto a ringraziarle una per una: Associazione Genitori Dairago, Pro Loco, Asilo Nido Abracadabra, Scuola Materna Rossetti Martorelli, Contrade A Monda, Kruzeta, Madonna in Campagna, San Ginisi, Protezione Civile e Biblioteca.

