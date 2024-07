U.S. Dairaghese: 100 anni di storia

Cento anni di storia. Di una storia che intreccia passione per il ciclismo e amore per il proprio paese. L'Unione Sportiva Dairaghese archivierà quest'anno tra i più scintilanti della sua vita associativa.

Cento anni di storia. Di una storia che intreccia passione per il ciclismo e amore per il proprio paese. L'Unione Sportiva Dairaghese archivierà quest'anno tra i più scintilanti della sua vita associativa. E, per ricordare le tappe (è proprio il caso di dirlo) salienti della sua attività ha allestito una mostra che si potrà ammirare sino a domenica 14 luglio nella sala consiliare di via Damiano Chiesa. "E' un'occasione incredibile- spiega il sindaco Paola Rolfi - per ripercorrere la storia dell'Us Dairaghese ciclismo , le bici, le maglie, i gagliardetti, i trofei e le foto ci faranno attraversare e rivivere i 100 anni che hanno reso grande questa società sportiva". La mostra è visitabile fino a sabato 13 dalle 17.30 alle 19 e domenica 14 dalle 9 alle 16. L'evoluzione dell'Unione Sportiva Dairaghese ciclismo è confluita anche in volume intitolato "Us Dairaghese ciclismo, cent'anni di pura passione" che è stato presentato i giorni scorsi alla presenza di 150 persone tra cui anche il presidente regionale di Federciclismo Stefano Pedrinazzi . Il volume è stato scritto da uno dei fondatori dell'Us Dairaghese, Augusto Olgiati insieme con Danilo Olgiati e Danilo Marchetto. Grande attesa vi è anche per la terza tappa del giro Handbike che farà tappa a Dairago e festeggerà così anche la sua storica centesima tappa. L'appuntamento è per domenica 14 luglio dalle 9 alle 14.

