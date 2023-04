'A sua immagine?': fede e disabilità

Giovedì 4 maggio una serata per approfondire un tema tanto profondo quanto silente: quello del rapporto tra disabilità e fede.

Una serata per approfondire un tema tanto profondo quanto silente: quello del rapporto tra disabilità e fede. Giovedì 4 maggio alle 21, presso la Sala Virga della Biblitoeca comunale di Inveruno, si terrà la presentazione del volume ‘A sua immagine? Figli di Dio con disabilità’, curato da Alberto Fontana e Giovanni Merlo, rispettivamente presidente e direttore di LEDHA - Lega per i diritti delle persone con disabilità, ed edito da La Vita Felice.

L’opera prende spunto dall’esperienza e dal racconto di Justin Glyn, un padre gesuita austrialiano affetto da cecità, che è stata riversata nel suo saggio ‘Us not Them. Disability and Catholic Theology and Social Teaching’, di cui ‘A sua immagine’ contiene una traduzione. Stimolati dal pensiero di Glyn, i due curatori hanno interpellato diversi esponenti del mondo laico e religioso a riguardo della medesima tematica. L’opera, infatti, si struttura come una raccolta di tanti contributi affini alla medesima tematica e declinati, come spiega Ampelio Valli dell’associazione ‘Fiore che ride’ di Castano Primo’, in almeno tre sottotemi.

“Il primo è la provocazione di Glyn, che evidenzia bene la dicotomia che esiste tra il ‘noi’ delle persone ‘normali’ e il ‘loro’ delle persone disabili. Un dualismo che di certo non è solo laico o religioso, ma che si estende in modo uguale nei due contesti, e che in un certo senso è una buona chiave interpretativa per superare una certa retorica dell’inclusione che talvolta rimane appunto solo retorica”.

“Anche il tema del ‘perché essere così’ sarà protagonista del volume. A riguardo, abbiamo raccolto le opinioni di moltissimi esponenti anche del mondo laico che operano, con le loro associazioni, in prossimità della disabilità: chiaramente il loro parere è preziosissimo per capire la profonda dignità di ogni vita”.

“Infine, nel libro si cerca di mettere in luce quale rapporto esiste tra fede e disabilità all’interno delle dinamiche della Chiesa stessa. La tradizione teologica ha consegnato alla storia un pensiero talvolta molto pesante, come quello che lega la disabilità al peccato o all’emarginazione forzata dalla vita sociale. Proprio per confrontarsi meglio su questi temi sarà prezioso avere con noi alla presentazione mons. Pierangelo Sequeri, che oltre ad essere un fine teologo è stato anche il creatore dell’orchestra Esagramma, che raccoglie artisti con disabilità e li mette in contatto coi grandi maestri della musica”.

Oltre a Sequeri, per un parere laico, alla presentazione sarà presente anche Matteo Schianchi docente di materie sociali presso l’Università Bicocca di Milano. Oltre al parere degli esperti, la parola potrà passare al pubblico, “e mi auguro che ne possa nascere un dialogo ricco e fruttuoso”, ha concluso Valli.

Il programma legato ad ‘A sua immagine’ comprenderà anche un concerto di musica classica che si terrà sabato 6 maggio nella Chiesa prepositurale di San Zenone a Castano e vedrà in scena i maestri del coro ‘Laus Deo’ di Busto Arsizio.

