Il 'Perugino'... al cinema!

In occasione delle celebrazioni a 500 anni dalla morte e della grande mostra della Galleria Nazionale dell'Umbria, il film evento celebra e riporta in luce uno dei pittori più amati e geniali del suo tempo.

La vita e l’opera di Perugino è raccontata a partire dal legame con la sua terra, l’Umbria, con i paesaggi luminosi che si aprono sulle sponde del lago Trasimeno da lui spesso immortalati. Dalla sua consacrazione dovuta a uno stile armonico che pone in equilibrio perfetto uomo e natura, realtà e ideale, all’invenzione di composizioni e iconografie che fanno scuola, fino ad una discesa nell’ombra dovuta all’arrivo di grandi geni quali Raffaello, Leonardo e Michelangelo.

E ancora: il suo rapporto con Lorenzo il Magnifico, il periodo cupo di Savonarola, il rapporto ambiguo con Raffaello, l’invenzione di un nuovo canone di bellezza femminile.

Un appuntamento con la Grande Arte al Cinema da non perdere. In proiezione presso la Sala della Comunità di Cuggiono, questa sera mercoledì 5 aprile, alle ore 21.

Sostieni



Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!