Un film per riflettere... sull'essere genitore

Nell’ambito della Settimana dell’Educazione 2025, organizzata presso l’oratorio San Giovanni Bosco di Cuggiono dal 21 al 31 gennaio, si terrà un appuntamento di grande interesse per la comunità. Mercoledì 29 gennaio, alle ore 21, la Sala della Comunità ospiterà un cineforum dal titolo "Cineforum per pensare", che offrirà un’occasione unica per riflettere e discutere sui temi dell’educazione attraverso la proiezione del film "Educazione fisica".

L’incontro sarà guidato da don Davide Brambilla, esperto critico cinematografico, che accompagnerà il pubblico in un dibattito ricco di spunti di riflessione. Il film scelto per l’evento esplora le dinamiche educative, sociali e relazionali, ponendo domande profonde sul significato di educare e sulle sfide che famiglie, insegnanti e giovani affrontano nella società di oggi.

La partecipazione all’evento è gratuita, rendendo il cineforum un’occasione accessibile a tutti per approfondire tematiche importanti e condividere idee in un clima di dialogo costruttivo.

Questo incontro rientra nell’ambito del "Patto di Comunità", un’iniziativa che mira a rafforzare il senso di appartenenza e collaborazione tra le diverse realtà locali, promuovendo attività educative, formative e culturali. La Settimana dell’Educazione diventa così un momento centrale per costruire insieme una comunità più consapevole e coesa.

