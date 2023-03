Mercoledì 5 aprile, alle 18, nella Sala delle Mura del Castello di Novara (piazza Martiri) si terrà la presentazione del libro “La Felicità è un dono – Perché l’altruismo intelligente è la scelta migliore che puoi fare” scritto da Marco Annoni.

La delegazione di Novara di Fondazione Umberto Veronesi insieme a Fondazione Comunità Novarese onlus e in collaborazione con Circolo dei lettori/Novara promuovono un appuntamento speciale. Mercoledì 5 aprile, alle 18, nella Sala delle Mura del Castello di Novara (piazza Martiri) si terrà la presentazione del libro “La Felicità è un dono – Perché l’altruismo intelligente è la scelta migliore che puoi fare” scritto da Marco Annoni, coordinatore del Comitato Etico di Fondazione Umberto Veronesi a dialogo con il presidente di Fondazione Comunità Novarese onlus, Prof. Davide Maggi. Un incontro che mette a confronto due voci su un tema fondamentale, seppur su piani diversi, sia per l’attività di entrambe le Fondazioni sia per la società civile in cui i due enti sono immersi. Modera la giornalista Barbara Cottavoz. Ingresso gratuito. Per partecipare è necessario prenotare all’indirizzo info [dot] novara [at] circololettori [dot] it.

