Nazionale Tv-Magistrati: sfida a suon di gol

Corbetta si prepara a ospitare una partita benefica fra la nazionale italiana magistrati e quella dei volti della tv. La partita si svolgerà il 25 marzo allo stadio comunale.

Corbetta si prepara a ospitare una partita benefica fra la nazionale italiana magistrati e quella dei volti della tv. La partita si svolgerà il 25 marzo allo stadio comunale di Corbetta e il suo intento è quello di andare a finanziare con gli incassi le associazioni che partecipano all’organizzazione – tra cui la squadra di calcio di Corbetta e l’associazione Orizzonti di Vermezzo, rappresentata da Gina Arielli - oltre a un defibrillatore che rimarrà al campo sportivo per le situazioni possibili di emergenza. Presenti alla presentazione dell’evento, martedì, in sala consiliare, in Comune, i volti delle associazioni e il vicesindaco Linda Giovannini, che spiega: “Come amministrazione comunale siamo sempre a favore di questi eventi benefici e non mancheremo neanche questa volta. Siamo molto contenti che questo contributo possa andare ad associazioni del nostro territorio, come la Quercia, Anffas, Monelli felici e Anch’io Onlus. Quindi un bel evento a cui invito tutti i corbettesi non a partecipare”. Presenta anche Piero Calabrò, presidente della nazionale italiana magistrati. “La nazionale esiste ormai da 29 anni, ha girato il mondo, ha raccolto milioni di euro da destinare alla solidarietà, diffonde messaggi di legalità e venire a Corbetta dopo l’invito che ci è stato fatto è sembrato obbligatorio e naturale. Ci confronteremo con la nazionale calcio TV, nostri rivali storici insieme alla nazionale cantanti, e speriamo che la gente accorra, perché è importante ottenere un ricavato importante per le associazioni per le quali giocheremo la partita e anche per l’acquisto di un defibrillatore, da lasciare in un impianto dove giocano molti giovani, è qualcosa di importante”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!