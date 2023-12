Babbo Natale alla Baby Bike School

Babbo Natale ha anticipato i suoi viaggi andando a far visita ai corsisti della Baby Bike School che ha punto di riferimento presso il Corbetta Park Milano.

Babbo Natale ha anticipato i suoi viaggi andando a far visita ai corsisti della Baby Bike School che ha punto di riferimento presso il Corbetta Park Milano.

La giornata conclusiva della stagione 2023 che ha messo in scena una divertente festa fatta di piccole sfide tra i vari partecipanti che si sono confrontatiti, a seconda delle personali capacità, sui tre percorsi preparati dallo staff della BBS.

Un fettucciato con slalom e un piccolo salto sulla pista base, un percorso con sottopassaggi e salti sulla pista Baby e il più impegnativo tracciato nel “boschetto” per i più esperti.

I piccoli piloti, dai 3 ai 9 anni, a bordo delle Balance Bike elettriche e minimoto elettriche SX3 e SX5, tutte KTM e Husqvarna, si sono lanciati sui tracciati per due giri cronometrati dove più che il tempo contava il sorriso che si intravedeva sotto il casco, lo stesso che ha preso il posto dello stupore quando a bordo di una fiammante Fiat 126 Rossa è arrivato nientemeno che Babbo Natale con un sacco pieno di dolci.

Ferme le ruote è stato il momento delle premiazioni con gadget per tutti i partecipanti e una panettonata che ha coinvolto anche gli utenti della pista di fuoristrada che è comunque rimasta aperta per tutta la giornata.

L’evento aveva anche un risvolto benefico visto che il ricavato della giornata è andato a favore dell’associazione NO BARRIERS che si occupa di sostegno a bambini meno fortunati.

Ora il Corbetta Park Milano si ferma momentaneamente per piccole modifiche e miglioramenti che potranno accogliere tutti gli appassionati nella prossima stagione.

Tutto comincerà il 7 Gennaio per la tradizionale manifestazione “La 2 Ore della Befana” dedicata ai Moped, per poi riprendere ufficialmente con le aperture e i corsi a Febbraio.

Per tutte le informazioni potete seguire la Baby Bike School e il Corbetta Park Milano sulle loro rispettive pagine Facebook e Instagram.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!