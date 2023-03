Due mercatini in centro

Domenica 19 marzo appuntamento nel centro di Busto Arsizio con due mercatini patrocinati dall'Amministrazione comunale.

Domenica 19 marzo appuntamento nel centro di Busto Arsizio con due mercatini patrocinati dall'Amministrazione comunale: in via Milano e via san Gregorio il "Mercatino di primavera" di Arti e sapori di Nord Ovest con le eccellenze artigianali del territorio; in piazza san Giovanni il "So fare in città" a cura dell'associazione Federcasalinghe con tanti oggetti creativi e idee regalo

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!