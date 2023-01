Domenica 29 gennaio prende il via un nuovo mercato contadino curato da Slow Food che sarà ospitato da piazza Vittorio Emanuele II a Busto Arsizio.

Domenica 29 gennaio prende il via un nuovo mercato contadino curato da Slow Food che sarà ospitato da piazza Vittorio Emanuele II a Busto Arsizio. Nel corso dell’anno il mercato tornerà con una ventina di produttori che proporranno prodotti di stagione e specialità del territorio per altre due domeniche, la mattina dalle 9 alle 13, nei mesi che hanno cinque domeniche (tranne luglio), quindi il 30 aprile e il 29 ottobre. In occasione delle tre domeniche in cui la piazza sarà animata dalle bancarelle del mercato, le Civiche Raccolte d’arte di Palazzo Marliani saranno aperte al pubblico dalle ore 9.30 alle ore 13.00; inoltre una guida dei Servizi educativi museali sarà a disposizione per accompagnare gli interessati alla scoperta delle opere della collezione permanente. La visita guidata si terrà dalle 10.30 alle 11.30. La partecipazione è gratuita. Il ritrovo degli interessati con la guida è presso la reception del museo alle 10.30, non occorre prenotare.

