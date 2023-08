Anche quest’anno, nel primo weekend di settembre, si rinnova a Busto Arsizio l’appuntamento con la Festa del Commercio e con lo Sbaracco.

Anche quest’anno, nel primo weekend di settembre, si rinnova a Busto Arsizio l’appuntamento con la Festa del Commercio e con lo Sbaracco, giornate di vendita speciali che consentono ai commercianti di proporre prodotti a prezzi particolarmente scontati su stand e piccoli banchi esposti fuori dai negozi. "Come Amministrazione, nello specifico come Assessorato allo Sviluppo economico, abbiamo istituito l'iniziativa della 'Festa del commercio' nel 2020, perché potesse aggiungersi alle numerose azioni da noi già messe in campo a supporto del sistema commerciale cittadino per contrastare i devastanti effetti della pandemia nel suo anno d'esordio e peggiore - afferma la vicesindaco e assessore Manuela Maffioli - Non amando le operazioni 'spot', d'intesa con il Comitato Commercianti Centro Cittadino, si è deciso che rimanesse un appuntamento annuale costante, alla ripresa, subito dopo la pausa agostana. Oggi ha evidentemente una connotazione diversa da quella iniziale, e vuole essere un importante momento di valorizzazione dei nostri negozi. Dello spirito che l'ha generata la 'Festa' conserva però l'intento di tenere viva una cultura dell'acquisto in presenza, di sensibilizzare circa l'importanza dell'esperienza dell'acquisto in negozio e la professionalità di chi svolge questo lavoro, oltre del ruolo - fondamentale - che i negozi svolgono all'interno del 'Sistema città', e che concorre in modo sostanziale a mantenerne la vitalità e la vita". Anche quest’anno, sabato 2 settembre, si rinnova l’appuntamento con il Kids Market, il mercatino dell’usato dei bambini, ideato dal Comitato Commercianti Centro Cittadino: I bimbi si cimenteranno nel mestiere di commerciante, allestendo il proprio banco e mettendo in vendita i loro giocattoli usati! (registrazione obbligatoria al link https://www.eventbrite.it/.../biglietti-kids-market-2023.

