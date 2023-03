Grande ritorno alla Baitina a Castellanza di Laura B. E Nicola Gallo con un progetto interamente dedicato ai due grandi Lucio (Battisti e Dalla) della storia italiana.

Grande ritorno alla Baitina a Castellanza di Laura B. E Nicola Gallo con un progetto interamente dedicato ai due grandi Lucio (Battisti e Dalla) della storia italiana. 'lucio & lucio' è un progetto musicale, ideato dalla cantante Laura B e dal musicista Nicola Gallo, che vuole omaggiare i due grandi “Lucio” della musica italiana: Lucio Battisti e Lucio Dalla, nati 80 anni fa a un giorno di distanza. Due artisti immensi, che hanno saputo rinnovare la nostra musica avvicinandola a quella contemporanea d’oltreoceano, con la libertà del jazz, la potenza del rock e l’energia del rhythm’n’blues. Il repertorio dei due artisti è interpretato in acustico, con una formula intima ma coinvolgente; la scaletta comprende sia momenti d’ascolto, interpretati con intensità e attenzione, sia i brani più celebri, che assicurano il coinvolgimento del pubblico in uno spettacolo molteplice e dinamico. Dalle 14 il bar della Baitina sarà aperto per buone merende e a seguire gustosi aperitivi. Inizio del concerto alle 16.

