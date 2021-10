Castellanza... a tutto jazz

A tutto jazz. Castellanza spalanca ancora una volta le porte al raffinato genere musicale proponendo tre appuntamenti al cinema teatro di via Dante.

A tutto jazz. Freddo o caldo, comunque seducente. Nelle note e nell'atmosfera. Castellanza spalanca ancora una volta le porte al raffinato genere musicale proponendo tre appuntamenti al cinema teatro di via Dante. L'iniziativa è figlia di una sinergia con i Comuni di Busto Arsizio e Gallarate. Tutti i concerti inizieranno alle 21. Il primo appuntamento è per venerdì 5 novembre con il Malafede trio formato da Federico Malaman al basso, Riccardo Bertuzzi alla chitarra elettrica e Ricky Quagliato alla batteria. In qualità di ospite li affiancherà alla tromba Fabio Buonarota. Venerdì 12 si esibirà, invece, il Peter Erskine Trio con Peter Erskine alla batteria, Alan Pasqua al Pianoforte e Darek Oles al contrabbasso. Venerdì 19, ultimo ma soltanto per ordine di data, il concerto sarà animato dall'Amato jazz trio con Alberto Amato al contrabbasso, Elio Amato al pianoforte e Loris Amato alla batteria con ospiti Monica Giuntoli alla voce e Marco Farello al pianoforte. Tutte e tre le ensemble jazzistiche hanno alle loro spalle un lungo curriculum e un'ampia serie di riconoscimenti nazionali e internazionali.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro