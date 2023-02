Discarica: no del TAR al ricorso

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto il ricorso inoltrato da comuni di Busto Garolfo e Casorezzo e Plis del Roccolo contro il progetto di creazione di una discarica per lo smaltimento dei rifiuti,

Semaforo rosso. Il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto il ricorso inoltrato da comuni di Busto Garolfo e Casorezzo e Plis del Roccolo contro il progetto di creazione di una discarica per lo smaltimento dei rifiuti speciali all'interno del parco è stato respinto. L'iniziativa era stata sostenuta anche da ventidue comuni della zona. I sindaci di Busto Garolfo Susanna Biondi, e di Casorezzo Pierluca Oldani nonchè il presidente del Plis del Roccolo e primo cittadino di Canegrate Matteo Modica hanno però confermato che la battaglia continuerà senza sosta: "siamo certamente rammaricati - hanno affermato in una nota congiunta - ma rimaniamo convinti della bontà delle nostre ragioni, forti del sostegno del territorio, attendiamo ancora la decisione sul ricorso presentato dagli agricoltori in cui è intervenuto anche il Plis del Roccolo per decidere le future azioni, la nostra posizione non cambia, così come l'impegno a tutela del territorio".

