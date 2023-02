Commissione per il Palio delle Contrade

La tradizione si rinnova. Anche per il 2023 il Comune di Dairago intende mettere in pista il "Palio delle contrade".

La tradizione si rinnova. Anche per il 2023 il Comune di Dairago intende mettere in pista il "Palio delle contrade". "San Ginisi". "A monda", "Madonna in campagna" e "A kruzeta" si sfideranno da amiche- nemiche una volta di più per incoronare la regina del comune dei murales. Il primo atto svolto in questi giorni dall'Amministrazione comunale del sindaco Paola Rolfi è stato la nomina della commissione preposta ad allestirlo. Quest'ultima si occuperà di mettere a punto i dettagli della manifestazione definita dal comune "Importante per le sue finalità culturali e di socializzazione". Ne faranno parte sindaco, i quattro capi contrada o loro rappresentanti, il segretario, lo speaker della manifestazione, il presidente della Pro Loco e due esponenti di ognuna delle quattro anime in cui Dairago è suddivisa.

