Oggi, sabato 28 gennaio nelle principali piazze italiane troverai i volontari Airc e con una piccola donazione potrai sostenere la ricerca sul cancro. Da noi le trovi a Busto Arsizio, Corbetta, Dairago e Magenta.

Le Arance della Salute sono il primo appuntamento di sensibilizzazione e raccolta fondi dell'anno di Fondazione AIRC: sabato 28 gennaio nelle principali piazze italiane troverai i volontari Airc e con una piccola donazione potrai sostenere la ricerca sul cancro acquistando le arance ma anche miele e marmellata ricavati dal profumato agrume invernale.

I volontari ti aspettano in piazza per distribuire i prodotti a fronte di una piccola donazione:

- Reticelle di arance rosse coltivate in Italia (10 euro)

- Marmellata d'arancia (6 euro)

- Miele ai fiori d'arancio (8 euro)

Il tuo sostegno contribuirà al finanziamento di circa 5.000 ricercatori per rendere il cancro sempre più curabile.

Ricorda Federico Caligaris Cappio, Direttore Scientifico di AIRC: "La prevenzione è uno dei principali strumenti per ridurre le probabilità di sviluppare un cancro ed è alla nostra portata ogni giorno. Se la diagnosi precoce permette di anticipare il momento in cui si scopre un tumore, altri semplici interventi consentono di contenere il rischio che alcuni tumori si presentino. Abitudini e comportamenti più salutari potrebbero evitare la comparsa di circa un tumore su tre."

