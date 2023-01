Futura a Brescia per la semifinale

L’ultimo step prima della fermata per Bologna sarà il big match, lontano da casa, contro le leonesse giallonere, vera e propria bestia nera delle biancorosse.

Il primo grande appuntamento stagionale per la Futura Volley è ormai alle porte, domani sera infatti andrà in scena la semifinale di Coppa Italia contro la Millenium Brescia.

Si tratta di una di quelle sfide che non ammettono appello, la posta in palio è alta e la chance di conquistarla una ed unica in gara secca.

Una sfida caldissima dunque per le cocche di Amadio, che dopo aver capitalizzato al meglio la sfida di campionato ottenendo il massimo nel risultato e riducendo al minimo il dispendio di energie, dovranno affrontare una trasferta che si preannuncia infuocata.

L’ultimo step prima della fermata per Bologna sarà il big match, lontano da casa, contro le leonesse giallonere, vera e propria bestia nera delle biancorosse durante la stagione con due sconfitte su due, di cui l’ultima proprio una settimana fa tra le mura di casa.

Boldini e compagne si presenteranno all’appuntamento con il vantaggio del fattore campo ma anche qualche set in più nella testa e nelle gambe, infatti, la conquista del pass per la semifinale è arrivata dopo una lunghissima battaglia al quinto set contro Mondovì, che si è presa poi immediata rivincita domenica superando 3-1 le bresciane in campionato e riconsegnando così anche il secondo posto proprio alle biancorosse.

Sconfitta che senza dubbio ha fatto male alla squadra di Beltrami, tornata a vincere proprio a Busto dopo due stop consecutivi, ma allo stesso tempo sarà ancora una volta motivo in più nella testa per reagire e farlo proprio in uno scontro diretto con una posta in palio di tutto rispetto. Non servono ulteriori presentazioni ad una squadra come la Millenium, 30 punti in classifica con 1063 punti fatti ed una semifinale in tasca, una sola sconfitta nella tana di casa in regular season per mano di Sassuolo. Roster solido, compatto e capace sempre di saper trovare la via giusta per uscire dai momenti difficili con individualità importanti, basti pensare a Boldini (MVP del PalaBorsani una settimana fa), Obossa (seconda miglior realizzatrice del campionato con 278 punti), Pamio e Cvetnic a cui si aggiunge una Orlandi capace di non far rimpiangere nessuno quando chiamata in causa, arrivando a due centrali efficaci e forti a muro, per arrivare alla difesa puntellata da una Scognamillo presente su tutti i palloni.

Atteso al PalaGeorge il pubblico delle grandi occasioni, pronto a spingere le leonesse ed essere giocatore in più in campo per le ragazze di coach Beltrami.

Dalla parte opposta però le cocche, con il morale alto dopo aver inanellato due successi netti consecutivi, sono pronte a sbarcare nell’arena avversaria con una voglia matta di non scendere dal treno diretto a Bologna e riscattare anche le due sconfitte della regular season, oltre ad invertire una tendenza di risultati negativi con le giallonere.

Balboni e compagne, infatti, sono pronte a non farsi intimorire da nessuno e si sono messe subito al lavoro senza sosta per rispondere presente alla chiamata e provare ad infliggere il secondo stop stagionale casalingo alle giallonere che sarebbe pesantissimo e garantirebbe anche il pass per giocarsi il trofeo.

Il fischio del match, che si preannuncia in grado di regalare un grande spettacolo, è fissato, per le ore 20.30 di Mercoledì 15 Gennaio al PalaGeorge di Montichiari, l’acquisto dei biglietti sarà possibile direttamente il giorno della gara alle casse del palasport.

Per chi proprio non potrà essere presente a sostenere le cocche, la gara sarà trasmessa in diretta streaming in chiaro sul canale Youtube “Volleyball World Italia” ed in contemporanea su VolleyBall World TV.

