Iniziano i play-off Challenge

La Eurotek UYBA fa il suo esordio sul campo di Pinerolo domenica alle 17 (return-match domenica 30 sempre alle 17 alla e-work arena) cercando di partire con il piede giusto.

C'è ancora tanto volley da vedere e da gustare per tutti gli amanti della pallavolo: nel week-end inizia la fase calda dei Playoff Challenge con l'ingresso delle squadre eliminate dai quarti di finale Playoff scudetto. La Eurotek UYBA fa il suo esordio sul campo di Pinerolo domenica alle 17 (return-match domenica 30 sempre alle 17 alla e-work arena) cercando di partire con il piede giusto in questo ultimo percorso della stagione che mette in palio l'accesso alla CEV Challenge Cup 2025/26. In casa biancorossa, dopo il super match contro Scandicci, c'è aria serena e gran voglia di provare a centrare l'obiettivo, anche se il primo avversario, Pinerolo, va preso con le pinze. Non ingannino le due vittorie bustocche in campionato: sia il match di andata in arena (vinto da Lualdi e compagne per 3-2) che il ritorno in terra piemontese (successo UYBA per 3-1) sono stati assai combattuti; non solo: Pinerolo, che avrebbe dovuto disputare la Fase 1 dei Playoff Challenge, grazie alla rinuncia di Firenze è passata automaticamente a questa Fase 2 e riposa dall'ultima giornata di campionato del primo marzo. La squadra di Marchiaro, con il vantaggio di poter preparare con largo anticipo il match, potrebbe dunque sfruttare una maggior freschezza fisica, oltre che godere del supporto del proprio caldo pubblico in questo primo match casalingo. La Wash4Green dovrebbe presentarsi con Cambi al palleggio in diagonale con Smarzek, Sylves e Akrari al centro, Sorokaite e D'Odorico in banda, Moro libero. Per la Eurotek UYBA non dovrebbero esserci cambiamenti rispetto al consolidato 6+1 formato da Boldini - Obossa, Sartori - Van Avermaet, Piva - Kunzler, Pelloni libero.

Le biancorosse ci credono, così come ci credono i suoi tifosi: gli Amici delle Farfalle saranno presenti numerosi sugli spalti del Pala Bus Company di Villafranca Piemonte. Almeno 50 i sostenitori bustocchi previsti.

Così Jennifer Boldini: "Dopo la bella partita contro Scandicci, siamo cariche per affrontare questo nuovo percorso, fondamentale sia per noi che per la società, con l'obiettivo di concludere al meglio una stagione già straordinaria. Contro Pinerolo abbiamo sempre avuto la meglio in campionato, ma ora tutto ciò non conta più. Da questo momento in avanti, ogni gara sarà una finale, contro avversarie determinate a raggiungere il loro obiettivo. E noi siamo pronte a lottare, perché questa stagione merita di essere chiusa nel migliore dei modi!"

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!