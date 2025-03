Ultima trasferta della Pool Promozione

A Rebora e compagne basterebbe infatti un solo punto per blindare il quarto posto ma ne servirebbero tre belli pesanti per tenere ancora accese le speranze di agganciare la terza piazza.

Con la qualificazione aritmetica ai Playoff Promozione già in tasca, la Futura Volley Giovani si mette in viaggio alla volta del PalaGeorge di Montichiari, dove domani sera sfiderà la Millenium Brescia nel secondo derby lombardo della stagione. La formazione allenata da coach Matteo Solforati rappresenta un’autentica bestia nera per Busto Arsizio, sconfitta in sette dei nove precedenti fin qui disputati. In casa delle Leonesse, in particolare, le Cocche si sono imposte solo una volta: in occasione del Boxing day del 26 dicembre 2023, ultima sfida disputata al PalaGeorge. Per fare in modo che sia "ancora Natale”, le ragazze allenate da Alessandro Beltrami dovranno dunque trovare motivazioni forti nel desiderio di invertire il trend e riscattare anche la sconfitta al tie-break incassata nel match di andata dello scorso 3 marzo.

Senza dimenticare di dare un occhio alla classifica, col derby lombardo che mette in palio un posta importante. A Rebora e compagne basterebbe infatti un solo punto per blindare il quarto posto ma ne servirebbero tre belli pesanti per tenere ancora accese le speranze di agganciare la terza piazza, attualmente occupata da Messina (con la speranza che le siciliane lascino qualcosa nel match contro Altafratte). Una missione piuttosto complicata ma da provare a realizzare finché l’aritmetica non condannerà le Cocche. E a proposito di speranze, ne sa qualcosa la Millenium, a sua volta impegnata nell’impresa di agganciare al fotofinish i Playoff Promozione provando a recuperare il -2 che attualmente la separa da Trento. Sul campo di Montichiari sarà dunque battaglia vera, in una sfida pronta a scrivere un altro appassionante capitolo del classico tra Cocche e Leonesse.

