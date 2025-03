Futura under 16 in finale

Il club biancorosso scenderà in campo col difficile ma stimolante compito di provare a difendere il titolo conquistato lo scorso anno nella finale di Malnate.

Dopo le emozioni forti regalate lo scorso fine settimana dalla finale territoriale Under 18 con un epilogo tutto bustocco e il titolo vinto dalla formazione Rossa, per la Futura Volley Giovani è tempo di puntare il mirino su un altro importante appuntamento. Domenica 23 marzo a Gerenzano va infatti in scena la finale territoriale Under 16, che vede tra le protagoniste la squadra Rossa allenata da Davide Barella e dagli assistenti Flavia Ingino e Giorgio Colombo, pronta a lottare per la corona di reginetta provinciale con Uyba, Castronno e Stella Azzurra.

Il club biancorosso scenderà in campo col difficile ma stimolante compito di provare a difendere il titolo conquistato lo scorso anno nella finale di Malnate, dove riuscì a sovvertire tutti i pronostici con due gare al limite della perfezione.

Ripetersi non è mai facile ma le Cocche hanno tutte le intenzioni di provarci, forti di un cammino solido nel corso della stagione, di una crescita evidente a tutti e della possibilità di fare ancora strada, avendo già in tasca l’accesso alla fase regionale, alla quale sono qualificate le quattro finaliste territoriali.

Nella prima parte della stagione la Futura Volley Rossa ha chiuso al primo posto il girone A con 40 punti, frutto di tredici vittorie, una sola sconfitta - al tie-break - contro l’Uyba, e solo sette set lasciati per strada. Nella seconda fase, inserite nel girone I, le bustocche hanno messo assieme 11 punti, con quattro successi e due k.o. incassati per mano dell’Uyba. Nei quarti di finale, invece, è stato derby con le “sorelline” della Futura Bianca, superate per 3-0 all’andata e 3-1 al ritorno.

“È stata una stagione fin qui positiva - l’analisi di Davide Barella, coach biancorosso -. Nelle ultime partite forse siamo calati leggermente di ritmo e di intensità ma abbiamo tenuto alto il livello per tutto il corso della stagione. Sarà fondamentale spingere con i fondamentali che ci hanno permesso di far bene fin qui: servizio e fase break, a partire dalla difesa. Per poter dire la nostra dovremo esprimerci al meglio. In semifinale ci attende Castronno, una squadra che batte molto bene. Potremo fare la differenza se riusciremo ad essere bravi nel cambio palla e a spingere al servizio per provare a metterli in difficoltà”.

