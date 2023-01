Conoscere il bullismo

Il tema del bullismo sarà al centro di due serate promosse dall'amministrazione comunale di Bareggio per i giorni 3 e 17 febbraio alle 20.45.

Per contrastarlo occorre innanzitutto parlarne. Per capire cosa sia e come poterlo sconfiggere. A beneficio sia di chi lo subisce sia di coloro che, invece, lo mettono in atto chiamati a ritrovare la retta via. Il tema del bullismo sarà al centro di due serate promosse dall'amministrazione comunale di Bareggio per i giorni 3 e 17 febbraio alle 20.45. Il primo sarà rivolto soprattutto ai ragazzi della secondaria di Bareggio, il secondo a quelli della secondaria di San Martino. L'iniziativa è frutto di una stretta di mano tra la giunta del sindaco Linda Colombo e l'Istituto Comprensivo Perlasca con il contributo dell'ACBS (Associazione contro il bullismo scolastico). La sede degli incontri è l'auditorium comunale di via Madonna Assunta. Per gli incontri occorrerà prenotarsi scrivendo a serviziscolastici [at] comune [dot] bareggio [dot] mi [dot] it. Che sul problema occorra tenere alta la guardia lo testimoniano a dovere i 19.800 casi di bullismo e cyberbullismo statisticati tra 2021 e 2022. Ma non è azzardato pensare vi sia anche una componente di sommerso da aggiungere a questo computo.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!