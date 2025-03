Il Santuario Diocesano della Famiglia dedicato a Santa Gianna Beretta Molla, in collaborazione con la parrocchia locale e con il patrocinio del Comune, propone per la serata di sabato 5 aprile alle 21 ‘La notte dell’Innominato’.

I Promessi Sposi sbarcano a Mesero con una serata tra fede e cultura. Nell’ambito delle numerose iniziative intraprese per la Quaresima giubilare, il Santuario Diocesano della Famiglia dedicato a Santa Gianna Beretta Molla, in collaborazione con la parrocchia locale e con il patrocinio del Comune, propone per la serata di sabato 5 aprile alle 21 ‘La notte dell’Innominato’. Matteo Bonanno alla voce recitante, Gianni Fusco (chitarra e canto), Carlo Lazzaroni (violino) e Angela Lazzaroni (pianoforte) metteranno in scena ‘un capolavoro nel capolavoro di Manzoni, una storia intensa sul perenne bisogno dell’uomo di essere abbracciato e perdonato per una vita nuova e un nuovo inizio’. L’iniziativa fa parte del ciclo di serate di preghiera, adorazione Eucaristica e penitenziali di ogni sabato (la prossima sabato 12 aprile alle 21 sul tema ‘Gesù pane della Redenzione’). Santuario e Parrocchia di Mesero propongono anche altre incontri quaresimali: domenica 30 marzo alle 16, 30 una testimonianza di Jack Gentile sul tema ‘La carità, vivere per Gesù a Betlemme’ (con raccolta di offerte per la Casa del fanciullo di Betlemme) e domenica 6 aprile il concerto ‘Passio Christi’ del Coro Sant’Ignazio, sempre alle 16,30 in Santuario

