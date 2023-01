Forma d'espressione obsoleta da consegnare al passato? Niente affatto. Il dialetto è invece l'impronta indelebile delle radici di un popolo. Da custodire e tramandare. Tanto che a esso e alle lingue locali è stata dedicata un'apposita giornata. E martedì 17 gennaio alle 15 lo si festeggerà anche al Centro anziani di Vanzaghello dove la compagnia degli Amis proporrà uno spettacolo intitolato proprio 'Ugnidun ga ul so dialetu' (Ognuno ha il suo dialetto). All'appuntamento, a testimonianza di quanto anche le giovani generazioni siano chiamate a non fare morire il dialetto ma anzi a perpetuarlo l'una dopo l'altra, vi saranno anche i ragazzi delle scuole.

