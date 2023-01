Futura parte forte!

Parte con il sorriso il 2023 della Futura Volley, che in casa dell’Emilbronzo Montale, risolve la pratica emiliana con un netto 3-0 in poco più di un ora di gioco.

Balboni e compagne non sbagliano nulla e si prendono un importante vittoria nel minor tempo possibile, questione importante in vista dell’impegno casalingo di Coppa Italia di mercoledì.

Ci mettono un set per carburare le cocche, che poi ingranano la marcia giusta e indirizzano la partita sul giusto binario, trascinate da una Leketor in versione super, top scorer ed MVP dell’incontro. Dalla parte opposta della rete fatica la squadra di casa, priva di Zojzi, non riesce a rispondere alle offensive avversarie con la pressione subito dai 9 metri e le difficoltà di ricostruzione che decidono poi l’andamento della partita.

Insomma una vittoria importante per la squadra di Amadio che timbra per la terza volta consecutiva il cartellino della vittoria e fa rientro dalla lunga trasferta emiliana con il bottino pieno e scaricando tutta la pressione sulla capolista Brescia impegnata nella complessa sfida contro Sassuolo.

Per le bustocche ora è tempo di dimenticare tutto e ripartire di nuovo con la testa alla sfida casalinga contro Soverato valida per gli ottavi di Coppa Italia.

