Fumetti e videogiochi

In gergo tecnico è definito character design. Si tratta dello studio grafico e dell'allestimento dei personaggi di una storia che caratterizza il mondo del fumetto, dell'animazione e del videogioco.

In gergo tecnico è definito character design. Si tratta dello studio grafico e dell'allestimento dei personaggi di una storia che caratterizza il mondo del fumetto, dell'animazione e del videogioco. Creatività a braccetto con la fantasia. A chi sia interessato ad accostarsi a questo mondo il comune di Arluno propone un apposito corso articolato in due lezioni. La prima è in programma martedì 17 gennaio, la seconda venerdì 20, in entrambi i casi dalle 15.30 alle 16.30 alla biblioteca cittadina di via Villoresi 20. Il corso si propone di far imparare a chi lo frequenterà "tutti i segreti per creare personaggi iconici per fumetti". Un mondo, quello della fumettistica che, lungi dallo strizzare l'occhio soltanto alle giovani generazioni, coinvolge spesso anche l'universo degli adulti. I fumetti, in Italia, hanno avuto nel 2021 oltre otto milioni di lettori in prevalenza di sesso maschile e ciò testimonia a dovere l'interesse persistente nei loro confronti.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!