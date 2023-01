Presepe vivente e... befana!

Il prossimo 6 gennaio Villa Annoni sarà la perfetta location per ammirare un grande presepe vivente prima dell'arrivo della Befana, la simpatica vecchietta che porterà calze ai bambini.

Un pomeriggio di festa per terminare le 'festività'. Il prossimo 6 gennaio Villa Annoni sarà la perfetta location per ammirare un grande presepe vivente prima dell'arrivo della Befana, la simpatica vecchietta che porterà calze ai bambini. L'iniziativa è promossa dai volontari dell'associazione 'Il Parco di Alessandro Annoni' ed inizierà alle 15.30 negli spazi del parco. Un grande presepe vivente farà rivivere il momento dell'arrivo dei Magi per omaggiare Gesù bambino, con il sottofondo musicale del Corpo Bandistico Santa Cecilia. A seguire momento di festa sull'aia con l'arrivo della Befana che porterà calze ai bambini e the e cioccolata per tutti!

