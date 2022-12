Riso per la Guinea Bissau

Dal riso nasce un sorriso. Non è uno scioglilingua. E' invece ciò che la generosità della comunità parrocchiale di Canegrate ha consentito potesse avvenire. Come? Aderendo alla vendita di riso che si è tenuta i giorni scorsi sul sagrato della Chiesa e il cui incasso è stato devoluto alla missione della Guinea Bissau di padre Davide Sciocco in cui opera padre Andrea Zamberletti.

Dal riso nasce un sorriso. Non è uno scioglilingua. E' invece ciò che la generosità della comunità parrocchiale di Canegrate ha consentito potesse avvenire. Come? Aderendo alla vendita di riso che si è tenuta i giorni scorsi sul sagrato della Chiesa e il cui incasso è stato devoluto alla missione della Guinea Bissau di padre Davide Sciocco in cui opera padre Andrea Zamberletti. E proprio quest'ultimo, ringraziando padre Davide, ha ringraziato anche la comunità canegratese per questo slancio di generosità con una toccante lettera: "Carissimo padre Davide - vi si legge - ho ricevuto con sommo piacere prima la notizia e poi la conferma del trasferimento della somma equivalente in CFA (la valuta locale,ndr) di 1200 Euro da te bonificati sul mio conto Intuitu Missionis, sono destinati al Centro di recupero nutrizionale di Contuboel dedicato a Federica (Banfi, animatrice dell'oratorio di Canegrate scomparsa alcuni anni fa in un tragico incidente stradale, ndr), il Crn è sempre molto attivo nella ricerca attiva nei villaggi dei bambini con malnutrizione acuta severa e moderata. Ogni mese visita quattro villaggi e passa al vaglio delle misure antropometriche tutti i bambini di età compresa tra 0 e 59 mesi, bambini che risultano in stato di malnutrizione sono indirizzati al Crn di Contuboel". Quest'ultimo, sottolinea padre Zamberletti, è caratterizzato da un'assistenza ambulatoriale per bambini con malnutrizione moderata e diaria per quelli che, invece, patiscono una malnutrizione più consistente. E conclude: "grazie di cuore agli amici di padre Davide che assicurano per questi bambini e le loro mamme un recupero veloce e dignitoso della propria salute". Ancora una volta, Canegrate comincia per 'C' come cuore.

