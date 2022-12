Cristina e i martin pescatori

Si intitola 'Martin Pescatore - La sua vita attraverso i miei occhi', il libro fotografico di Cristina Ferri, che saraà presentato il 9 dicembre alle 21 al Circolo Unione San Rocco di vicolo San Gregorio a Cuggiono. L'autrice è una grande appassionata di natura e ottima fotografa. Il suo ambiente è il parco del Ticino, in particolare nell'area del cuggionese che esplora quasi quotidianamente. Cristina, inoltre, partecipa a molte mostre a tema naturalistico nel territorio e spesso le sue foto sono premiate nei concorsi sul tema. Così, il libro, frutto di alcuni anni di assidua frequentazione di una coppia di martin pescatore, porta al lettore la testimonianza del ciclo della vita mostrando anche l'inaspettata quotidianità di questa coppia di piccoli volatili.

