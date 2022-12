Natale: annullata la festa di domenica

Il Comune di Arconate, in accordo con il Gruppo Folkloristico Arconatese e l'Associazione Genitori Tangram, ha deciso di annullare la festa in programma in piazza Libertà domenica 4 dicembre.

Il Comune di Arconate, in accordo con il Gruppo Folkloristico Arconatese e l'Associazione Genitori Tangram, ha deciso di annullare la festa in programma in piazza Libertà domenica 4 dicembre a causa delle avverse previsioni meteorologiche che indicano pioggia per tutta la giornata di sabato 3 e appunto domenica 4.

