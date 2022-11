'Dove l'obiettivo non arriva'

Fotografia, arte e musica per dire e ribadire tutti insieme "Stop violenze". 'Dove l'obiettivo non arriva', questo allora il titolo dell'iniziativa in programma venerdì 25 novembre, Giornata Internazionale contro la violenze sulle donne, dalle 18 alle 22 in piazza Libertà ad Arconate e organizzata dai ragazzi del progetto Frame del Comune, in collaborazione con la cooperativa Albatros.