Più che un pilota di Formula Uno, un mito. Gilles Villeneuve alberga saldamente nel cuore non solo dei tifosi della Ferrari ma anche di diversi appassionati di Formula uno. E, anche a distanza di 32 anni dalla sua tragica scomparsa avvenuta durante una sessione di prove nel circuito di Zolder, in Belgio, il suo ricordo è intatto e intriso di affetto. Alla sua figura lo scrittore Piero Alverà ha dedicato un volume dal titolo 'Gilles Villeneuve, oltre il limite', che sarà presentato venerdì 2 dicembre alle 21 nella sala consiliare di Bareggio. L'appuntamento è stato fortemente voluto e promosso dalla Scuderia Ferrari Club San Martino di Bareggio, nata nel 1984 proprio con lo scopo di "Appassionare la passione per le corse e per la rossa di Maranello" come si legge nella sua presentazione all'interno del sito dedicato. Un'attività che si sostanzia immutabilmente negli anni di molte iniziative in grado di coinvolgere molte persone avvinte dal mondo dei motori.

