Dario Vismara e i campioni della NBA

Parole, pagine e immagini che raccontano la lega sportiva tra le più famose del mondo. Quella della NBA, vero e proprio punto di riferimento per chiunque voglia vedere i cestisti più forti affrontarsi gara dopo gara e vivere allo stesso tempo emozioni davvero unico. E proprio la NBA è stata l’indiscussa protagonista l'altra sera in Villa Rusconi a Castano, in occasione del secondo appuntamento della rassegna “Maggio 2025 – Parliamo di Sport”, che ha visto l’incontro con Dario Vismara (giornalista di Sky Sport NBA), che ha presentato il suo libro “I campioni che hanno fatto la storia della NBA” (assieme a lui, Carlo Ferrario, giornalista di DAZN Basket). Dalle prime vere superstar degli anni Cinquanta e Sessanta, passando per rivalità leggendarie come quella tra Magic Johnson e Larry Bird fino ad arrivare a Michael Jordan, Kobe Bryant, LeBron James e Steph Curry, insomma, una serata che ha conquistato tutti, appassionati di pallacanestro e non solo. “Complimenti a Dario Vismara e Carlo Ferrario che con la loro presentazione hanno coinvolto il pubblico – dice l’Assessore Maurizio Del Curto – Molto bello poter vivere e conoscere ancor più da vicino le leggende del basket, campioni che hanno scritto pagine importanti di sport e atleti che hanno fatto sognare intere generazioni”.

