Gianfelice Facchetti a Villa Cortese

Un calciatore famoso per padre e la scrittura come amore senza fine. Gianfelice Facchetti torna a Villa Cortese, dove era già andato anche in passato, lunedì 11 novembre alle 21 alla sala consiliare Rosolino Olgiati per parlare del suo libro "Capitani, miti, esempi, bandiere".

Un calciatore famoso per padre e la scrittura come amore senza fine. Gianfelice Facchetti torna a Villa Cortese, dove era già andato anche in passato, lunedì 11 novembre alle 21 alla sala consiliare Rosolino Olgiati per parlare del suo libro "Capitani, miti, esempi, bandiere". Tra i capitani di cui parla ve ne è uno che gli starà sempre particolarmente adagiato sul cuore, la storica bandiera dell'Inter e capitano della nazionale Giacinto. Suo padre, appunto. "L'autore Gianfelice Facchetti - spiega il comune in una nota - racconta storia, aneddoti e virtù dei capitani del pallone, le loro storie di passione, coraggio, lealtà insegnano che nel calcio il capitano non è solo il leader di una squadra, ma anche un simbolo capace di unire tutti gli appassionati, incarnando lo spirito del gioco e dei suoi valori". Attore, drammaturgo e regista, Facchetti ha all'attivo collaborazioni con Corriere della Sera e Gazzetta dello Sport, ha lavorato per la Domenica Sportiva e ha una rubrica settimanale nella trasmissione di Rai 3 Buongiorno Regione.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!