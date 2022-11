Usato, antiquariato, vintage, elettronico, abbigliamento, fai da te, bigiotteria e molto altro ancora. A Castano ecco anche il 'Mercatino delle pulci'.

Usato, antiquariato, vintage, elettronico, abbigliamento, fai da te, bigiotteria e come dice quel vecchio detto "chi più ne ha più ne metta". Non solo, alla fine, il classico e tradizionale mercato del giovedì, ma adesso ecco che a Castano sta per arrivare anche il 'Mercatino delle pulci'. L'appuntamento, allora, il primo in calendario è domenica 13 novembre, dalle 8 alle 16, ovviamente in piazza Ardizzone. Un'ulteriore iniziativa per la città e altra opportunità per ritrovarsi, stare insieme, promuovere le proprie attività e fare acquisti. "L'idea è che diventi poi un momento fisso, due domeniche al mese - spiega il sindaco Giuseppe Pignatiello - Si partirà, dunque, questo weekend, per proseguire successivamente il 4 e il 18 dicembre. Vuole essere appunto un'opportunità per gli artigiani, per i commercianti e per i privati che hanno prodotti e beni da vendere e da dare. E vuole essere un'opportunità per i cittadini. Speriamo, allora, che possa essere un'iniziativa accolta favorevolmente da tutti quanti".

LA DOMENICA... AL 'MERCATINO DELLE PULCI'



Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!