Ottica Ongaro: professionalità e servizi

Dal 2005, Ottica Ongaro rappresenta un punto di riferimento per la cura della vista a Castano Primo. Situata in Corso San Rocco, l’attività nasce dalla passione e dalla competenza di Andrea Ongaro e Simona Garavaglia, unendo professionalità, innovazione e attenzione al cliente. Andrea Ongaro, fondatore del centro, ha costruito la propria esperienza grazie a un percorso di studi solido e qualificato: diplomato in Ottica, ha proseguito con una laurea in Optometria, arricchendo le proprie competenze con un corso specifico in Ortocheratologia, una tecnica avanzata per la correzione dei difetti visivi. Ottica Ongaro offre un’ampia gamma di servizi studiati per soddisfare ogni esigenza come l’optometria Avanzata: oltre a misurare i difetti visivi, vengo analizzati anche fattori funzionali complessi, come postura, convergenze e divergenze oculari. Questo approccio approfondito garantisce soluzioni personalizzate e di lunga durata. La creazione di lenti Oftalmiche di Precisione grazie all’innovativo centratore digitale, fa si che le lenti – sia monofocali che progressive – vengono calibrate al millimetro. Questo riduce significativamente i tempi di adattamento, specialmente per le lenti progressive, offrendo comfort visivo immediato. Ottiga Ongaro fornisce poi il servizio di ortocheratologia, innovativo e poco conosciuto e praticato solo da pochi professionisti del settore. L’ortocheratologia prevede l’uso di lenti a contatto notturne personalizzate, che modellano delicatamente la cornea durante il sonno. Al risveglio, il cliente può vedere chiaramente per tutto il giorno senza bisogno di occhiali o lenti a contatto.

Ottica Ongaro offre un’assistenza completa per chi si approccia per la prima volta all’uso delle lenti a contatto, garantendo un’esperienza sicura e confortevole. Inoltre, per chi ha difficoltà a raggiungere il negozio, è disponibile un comodo servizio di consegna a domicilio e trasporto, un ulteriore segno dell’attenzione che Andrea e Simona dedicano ai loro clienti. Ottica Ongaro si distingue per l’approccio personalizzato e l’attenzione al cliente.

