Al via l'edizione 2022 di Abbiategusto

Presentata a Villa Terzaghi l'edizione 2022 di 'Abbiategusto' che si svolgerà da venerdì 25 novembre nel Castello Visconteo, nelle piazze e lungo le vie del centro storico di Abbiategrasso.

La qualità e l'obiettivo anzi il mantra dell'edizione 2022 di Abbiategusto, fiera Nazionale che da ormai vent'anni si presenta come l'evento enogastronomico più importante di tutto l’Est Ticino. Nonostante le difficoltà di bilancio con cui hanno a che fare tutti gli enti locali nei mesi del caro energia, analogamente a quanto fatto con la fiera agricola di ottobre, il neo assessore alle fiere valter Bertani ha voluto alzare sin da subito l'asticella. Abbiategusto 2022 si svolgerà nel Castello Visconteo, nelle piazze e lungo le vie del centro storico di Abbiategrasso. L'evento di quest'anno rappresenterà anche l'occasione per l'avvio di una nuova stagione di collaborazione con l'associazione Maestro Martino, presieduta dallo chef Carlo Cracco che da oltre 11 anni promuove in Italia e all'estero le generazioni future della ristorazione italiana attraverso la formazione, grazie anche al ristorante didattico di Villa Terzaghi a Robecco sul Naviglio proprio dove è stata presentata questa edizione di Abbiategusto. Il Comune di Abbiategrasso ha Infatti chiesto ufficialmente il supporto dell'associazione che si è resa disponibile a patrocinare il progetto intervenendo su specifici aspetti già da questa edizione, per poi mettere in campo, con un'adeguata tempistica, una progettualità più ampia per le prossime edizioni. In particolare, nell'ambito della collaborazione per questa prima edizione, la cena Stellata con lo chef Gianfranco Vissani programmata in villa Terzaghi per il prossimo 19 novembre, sarà inserita nel programma ufficiale di Abbiategusto. In aggiunta l'associazione promuoverà, in collaborazione con alcuni chef e produttori agricoli del territorio, la cena di gala di domenica 27 novembre. Mentre tutto l'evento che inizierà il 25 e terminerà il 27 novembre avrà come suo centro le vie di Abbiategrasso, dal Castello Visconteo a Piazza Marconi fino a Corso Italia.

