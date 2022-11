Si gioca in biblioteca

Per l'International Games Week in Biblioteca 'Alda Merini' a Robecchetto ecco due eventi molto speciali: pizzata con delitto e caccia al tesoro.

Per l'International Games Week in Biblioteca 'Alda Merini' a Robecchetto ecco due eventi molto speciali: il primo, allora, è in programma il 10 novembre, alle 20.30, 'Il D20 insanguinato' (pizzata con delitto), mentre l'altro è il 12, alle 15, 'Un dolce tesoro' (caccia al tesoro).

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!