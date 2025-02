'Esponiamoci': l'arte all'Alda Merini

“Terrore, paura, buio... Ero piccola quando, in barca, siamo dovuti fuggire. Non potevo piangere e dovevo stare in silenzio”. Foibe ed Esodo Giuliano Dalmata: la toccante testimonianza di Anna Maria Crasti, esule istriana e oggi vicepresidente dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazia comitato di Milano.