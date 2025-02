'Amichevolmente 2025'

Tempo di festeggiare per l'Associazione Amici della Biblioteca 'Alda Merini' di Robecchetto. Appuntamento, allora, domenica 23 febbraio, da una parte con il 6° compleanno, dall'altra con la campagna tesseramento 2025.

Tempo di festeggiare per l'Associazione Amici della Biblioteca 'Alda Merini' di Robecchetto. Appuntamento, allora, domenica 23 febbraio, da una parte con il 6° compleanno, dall'altra con la campagna tesseramento 2025. Più nello specifico, il programma vedrà alle 15 'Segni e impronte di Paleolitico' (laboratorio artistico sulle prime forme di comunicazione della storia, con la dottoressa Carraro, partecipazione gratuita, massimo 15 partecipanti, da 6 a 11 anni; per iscrizioni scrivere a amicidellabibliotecarobecchetto [at] gmail [dot] com; scadenda iscrizioni venerdì 21 febbraio), mentre alle 17 sarà la volta del concerto 'Songs of Freedom' (con Orchestra e Coro Ex Novo). A seguire, infine, rinfresco.

